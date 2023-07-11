Стало известно об атаке БПЛА на Белгородскую область

Shot: два украинских беспилотника атаковали Белгородскую область

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По данным авторов поста, первый беспилотник сбили в селе Тишанка Волоконовского района, которое находится рядом с границей. При падении аппарат сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.

Второй БПЛА самолетного типа сбила система противовоздушной обороны (ПВО) села Топлинка Белгородского района, которое находится в 20 километрах от границы. При атаке обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в нескольких километрах от крымского села Ароматное нашли неопознанный беспилотник. БПЛА обнаружил местный житель по время покоса травы. Заметив лежавший на земле предмет, он позвонил в экстренные службы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.