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15:21, 11 июля 2023Россия

Стало известно об атаке БПЛА на Белгородскую область

Shot: два украинских беспилотника атаковали Белгородскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По данным авторов поста, первый беспилотник сбили в селе Тишанка Волоконовского района, которое находится рядом с границей. При падении аппарат сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.

Второй БПЛА самолетного типа сбила система противовоздушной обороны (ПВО) села Топлинка Белгородского района, которое находится в 20 километрах от границы. При атаке обошлось без пострадавших и разрушений.

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Ранее в нескольких километрах от крымского села Ароматное нашли неопознанный беспилотник. БПЛА обнаружил местный житель по время покоса травы. Заметив лежавший на земле предмет, он позвонил в экстренные службы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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