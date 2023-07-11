Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:51, 11 июля 2023Забота о себе

Назван простой способ улучшить психическое здоровье

Califia Farms: для улучшения самочувствия требуется провести с друзьями час и 49 минут

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Общение с друзьями способно улучшить общее самочувствие и психическое здоровье. К такому выводу пришла компания Califia Farms, проведя опрос 2000 человек в Великобритании, пишет The Sun.

Согласно результатам, 67 процентов опрошенных считают, что общение с друзьями является простым способом улучшить самочувствие. Участники опроса полагают, что 25 минут с другом приносят такую же пользу для тела, ума и ментального здоровья, как тренировка в спортзале или теплая ванна. В среднем для улучшения общего состояния опрошенным требовалось провести в компании друзей 1 час и 49 минут.

Более половины (51 процент) отметили, что любят встречаться с близкими за чашечкой кофе, 46 процентов выбрали прогулку и 43 процента — ужин в ресторане. Каждый второй (55 процентов) назвал дружеские посиделки без алкоголя более предпочтительными. 34 процента объяснили это тем, что на трезвую голову получается более содержательная беседа, 31 процент уверен, что без алкоголя удается наладить тесные связи, столько же хотят сэкономить на напитках.

Материалы по теме:
Антидепрессанты: как работают, вред и польза, синдром отмены. Действительно ли антидепрессанты лечат от депрессии?
Антидепрессанты: как работают, вред и польза, синдром отмены.Действительно ли антидепрессанты лечат от депрессии?
6 сентября 2022
«У тебя это как будто на лбу написано» Истории россиян, которые живут с психическими расстройствами
«У тебя это как будто на лбу написано»Истории россиян, которые живут с психическими расстройствами
17 января 2022

Ранее биохимик Александра Щеткина рассказала, что социальная изоляция может стать причиной старческого слабоумия. Она посоветовала пожилым посещать группы по интересам и чаще общаться с другими людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО прокомментировал передислокацию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

    Рэпер Lil Pump упал в ограждение во время прыжка на руки фанатам

    Назван простой способ улучшить психическое здоровье

    В России отреагировали на возможное вступление Швеции в НАТО

    Квартиры Артемия Лебедева в Киеве конфисковали

    Женщина приняла огромную кисту яичника за ожирение

    Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве

    Популярная модель показала фигуру в белье и восхитила фанатов

    Брэда Питта обвинили в разграблении виноградника

    Россиянам рассказали о возможности получить деньги за случайно разбитый балкон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости