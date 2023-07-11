Хуснуллин оценил ход ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Хуснуллин заявил о почти полной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил ход ликвидации последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

Хуснуллин посетил наиболее пострадавшие из-за подтопления районы, среди которых Новокаховский городской округ, Голопристанский муниципальный округ, а также Алешкинский муниципальный округ.

По его словам, работы практически полностью закончены. «Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана», — сказал он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.