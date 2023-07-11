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12:17, 11 июля 2023Ценности

Раскрыты эффективные способы погладить белье без утюга

Супервайзер Холевич посоветовал разгладить одежду без утюга, положив ее в сушилку со льдом

Фото: My July / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по уборке и супервайзер компании Fantastic Service Петя Холевич раскрыл эффективные способы погладить белье без утюга. Соответствующий комментарий публикует издание Express.co.uk.

В первую очередь специалист посоветовал выровнять складки на мятых вещах, поместив их в стиральную машину с режимом сушки вместе с влажной тряпкой или кубиками льда. Он пояснил, что тепло и влага создают пар, вследствие которого одежда разглаживается. Однако он уточнил, что включать устройство необходимо на среднюю или высокую температуру и на короткий цикл.

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После проделанных действий Холевич добавил, что нужно немедленно вытащить одежду из бытовой установки и разложить ее на горизонтальной поверхности, чтобы предотвратить появление заломов. При этом, как отметил специалист, сэкономить время позволит сушка сразу несколько изделий, но они должны состоять из одинакового материала и требовать одного и того же ухода. К примеру, шелк и шерсть, по его словам, могут уменьшиться или повредиться, если их положить в машинку вместе.

Помимо этого, собеседник издания рассказал, что со складками на предметах гардероба отлично справляется ручной отпариватель. «Отпаривание — щадящий и эффективный метод разглаживания складок, особенно на деликатных тканях», — заключил он.

В июне блогерша Кэти Уильямс раскрыла простой способ погладить постельное белье без утюга. По словам женщины, справиться с подобной проблемой поможет разведенный в воде кондиционер для белья. Указанный состав необходимо налить в емкость с распылителем и побрызгать им мятую ткань. Впоследствии материал понадобится расправить руками, что инфлюэнсерша продемонстрировала на размещенных кадрах.

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    Екатерина Ештокина
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