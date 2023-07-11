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13:13, 11 июля 2023Экономика

Бездомных россиян захотели отправлять на принудительные работы

«Ведомости»: Общественная палата предложила проводить трудовую реабилитацию бездомных

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Общественная палата (ОП) и Совет по попечительству в соцсфере предложили искать бездомных с помощью полиции и проводить их трудовую реабилитацию. Об этом, ознакомившись с соответствующим документом, сообщают «Ведомости».

Определять порядок выявления бездомных и их трудоустройства призван проект «по выявлению и жизнеустройству лиц без определенного места жительства». Согласно документу, бездомных, кроме правоохранительных органов, смогут выявлять как физические, так и юридические лица. О найденном человеке можно будет сообщать по телефону 112. Через 20 минут на место должна будет приехать скорая и полиция. Затем бездомного должны будут отвезти в отделение полиции, чтобы провести там идентификацию личности.

Если за россиянином не числится правонарушений, им должны будут заняться работники Центра социальной адаптации. Если он дееспособен, его отправят в «социально-трудовой дом», женщины же попадут в кризисные центры. При этом проект предполагает, что человек может отказаться от помощи.

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Опрошенные изданием эксперты отнеслись к инициативе скептически. По их мнению, проект фактически легализует «трудовые дома», по сути представляющие собой форму трудового рабства. Кроме того, инициатива не должна превратиться в преследование за бездомность, считают эксперты.

С предложением отправлять бездомных в трудовые лагеря ранее выступил мэр Якутска Евгений Григорьев. Он считает, что бездомные «занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места», хотя могли бы вместо этого работать.

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    Мария Черкасова
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