В России увидели риск узаконивания трудового рабства

Общественница Байбакова заявила, что отправка бездомных в трудовые дома сродни рабству

Отправка бездомных в «социально-трудовые дома» сродни рабству, а инициатива членов Общественной палаты (ОП) и Совета по попечительству в соцсфере лишь узаконит эту практику, уверена общественный деятель, директор московского филиала проекта «Ночлежка», Дарья Байбакова. Об этом она заявила «Ленте.ру».

Об инициативе ОП стало известно 11 июля. Ее авторы предлагают механизм, по которому в случае обнаружения бездомного на место должны приехать полицейские и медики, после чего (если за россиянином не числится правонарушений) им должны будут заняться работники Центра социальной адаптации. Если он дееспособен, его отправят в «социально-трудовой дом», а женщин — в кризисный центр. Однако в инициативе говорится, что человек может и отказаться от помощи.

«Главная наша тревога — помимо того, насколько антигуманно звучат все эти инициативы — заключается в том, что по сути, такие инициативы приводят к тому, что происходит легализация трудовых домов. Это достаточно масштабное явление, которое по сути своей представляет форму рабства — люди вынуждены заниматься тяжелым и бесправным физическим трудом за кров и еду», — рассказала она «Ленте.ру».

Байбакова считает, что таким образом общественники не смогут решить проблему бездомности.

Единственная цель, в достижении которой помогут эти инициативы, это принудительно убрать бездомных людей с улицы. Но это абсолютно незаконно, нарушает права человека, и это борьба с бездомными, а не с бездомностью как социальной проблемой Дарья Байбакова

Глава московской «Ночлежки» считает, что закрепленная в инициативе возможность «отказаться от помощи» является фикцией, которую добавили в документ, как выразилась Байбакова, чтобы тот не выглядел совсем «людоедским».

«Вот если вдруг такой человек каким-то образом обнаружен, тут же приезжает полиция, которая забирает его в полицейский участок, снимает у него отпечатки пальцев, то есть действует в отношении него в рамках презумпции виновности. И интересно — в какой момент человек может отказаться? Отказаться ехать в полицейский участок? Отказаться участвовать в дактилоскопировании?», — задалась вопросами Байбакова.

По ее словам, даже у социально защищенных категорий россиян, которые просто проживают без регистрации и также подпадают под разработанную инициативу, может оказаться недостаточно душевных сил или знаний закона, чтобы защитить свои права. «А уж у бездомных людей, которые попали в беду, которым нужна помощь, которые живут без безопасного ночлега, без еды, без документов, я слабо представляю [чтобы были силы отказаться]... Да и кто вообще их будет слушать», — подытожила она.

Известно, что выдвинутую инициативу не поддерживает и Минтруд. Как сообщали «Ведомости», собеседник в министерстве подчеркнул, что трудоустройство россиян возможно лишь по их желанию и в рамках Трудового Кодекса.