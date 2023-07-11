Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
2:1
Завершен
Виста
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Мэдисон Кис
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
0:2
Завершен
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Сегодня
16:30 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
07:54, 11 июля 2023Спорт

Пауэрлифтер Кокляев назвал признаки бездарно проведенной тренировки

Пауэрлифтер Кокляев назвал отсутствие разминки признаком бездарно проведенной тренировки

Фото: Matthew Sichkaruk / Unsplash

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике пауэрлифтер Михаил Кокляев назвал признаки бездарно проведенной тренировки. Его слова приводит Life.ru.

Кокляев не рекомендовал работать на быстрый результат, так как постоянные изнуряющие занятия спортом приводят к синдрому перетренированности. По его мнению, это затормаживает процесс достижения результата. Кроме того, не стоит пренебрегать разминкой, так как она ускоряет сердцебиение, насыщает мышцы кислородом и улучшает подвижность суставов.

Далее пауэрлифтер предостерег от отсутствия четкого плана действий и нерегулярных тренировок. Он подчеркнул, что юессистемное выполнение занятий перечеркивает усилия и пользу от занятий спортом. Последней ошибкой Кокляев назвал неправильное питание.

6 июля Кокляев рассказал, что благодаря правильно составленному плану тренировок повышается качество сна, улучшается аппетит, повышается выносливость, увеличивается объем мышц, а также чувствуется прилив энергии утром.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта просьба Эрдогана к Байдену в обмен на принятие Швеции в НАТО

    Пешеходный мост обрушился в российском городе

    Жителя Иркутской области отдали под суд за теракт в военкомате

    Российского пенсионера задержали за домогательства к подростку у реки

    В Британии удивились фамильярному обращению Байдена с Карлом III

    Парфюмер раскрыла причину быть осторожнее с модными запахами

    Китай предостерег граждан от попадания в ловушку правоохранительных органов США

    Порноактриса рассказала о нелюбимой роли в фильмах для взрослых

    В российском детсаду воспитательница ударила ребенка проводом от зарядки

    Пауэрлифтер Кокляев назвал признаки бездарно проведенной тренировки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости