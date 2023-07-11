Пауэрлифтер Кокляев назвал отсутствие разминки признаком бездарно проведенной тренировки

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике пауэрлифтер Михаил Кокляев назвал признаки бездарно проведенной тренировки. Его слова приводит Life.ru.

Кокляев не рекомендовал работать на быстрый результат, так как постоянные изнуряющие занятия спортом приводят к синдрому перетренированности. По его мнению, это затормаживает процесс достижения результата. Кроме того, не стоит пренебрегать разминкой, так как она ускоряет сердцебиение, насыщает мышцы кислородом и улучшает подвижность суставов.

Далее пауэрлифтер предостерег от отсутствия четкого плана действий и нерегулярных тренировок. Он подчеркнул, что юессистемное выполнение занятий перечеркивает усилия и пользу от занятий спортом. Последней ошибкой Кокляев назвал неправильное питание.

6 июля Кокляев рассказал, что благодаря правильно составленному плану тренировок повышается качество сна, улучшается аппетит, повышается выносливость, увеличивается объем мышц, а также чувствуется прилив энергии утром.