Россиянам рассказали о возможности получить деньги за случайно разбитый балкон

Эксперт Сорокина: россияне имеют право получить компенсацию за разбитый деревом балкон

За разбитое упавшим деревом остекление на балконе россияне имеют право получить компенсацию. О возможности получить от коммунальщиков деньги за случайно поврежденное имущество рассказала руководитель комитета по ЖКХ партии «Новые Люди» Ирина Сорокина, пишет «Российская газета».

Если растение обрушилось на балкон из-за шквалистого ветра, владельцу квартиры придется доказать, что коммунальные службы не выполнили свои обязательства. Управляющая компания при этом попытается доказать обратное. Обычно такие споры решают в суде, пояснила эксперт.

По словам Сорокиной, обращать внимание во время разбирательств будут на многие факторы — в том числе на скорость ветра в день падения дерева. Иногда коммунальщики заявляют, что житель не имеет право на компенсацию, так как не получал разрешения на остекление балкона. Однако отсутствие такого документа не делает балкон незаконным, подчеркнула эксперт.

«Согласно изменениям в правилах использования жилых помещений от 1 марта 2022 года, вы можете стеклить свой балкон, если это не является перепланировкой и не нарушает облика исторических зданий. В большинстве случаев это именно так. Поэтому вина за дерево, повредившее балкон во время грозы, — это вина управляющей организации. Но жителю придется доказывать это в суде. Как и подтверждать сумму ущерба», — уточнила Сорокина.

Специалистка посоветовала жителям сначала оценить ущерб, а потом уже решать — обращаться в суд или нет. Если повреждения незначительные, то траты на экспертизу и судебные издержки могут превысить сумму компенсации.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за сгоревшее во время пожара жилье, которое не было застраховано. Для этого нужно оформить факт причинения ущерба, получить документы из МЧС, где будет указана причина возгорания, а затем обратиться в суд с иском о взыскании убытков.