IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы отсрочить крах США

Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы отсрочить конец гегемонии Соединенных Штатов. Таким мнением поделился обозреватель IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки.

По его словам, США давно не думает об успехе Киева, а американский президент Джо Байден отвергает попытки лидера Украины Владимира Зеленского навязать США свою позицию. Более того, по мнению автора материала, Байден намерен «заморозить конфликт».

«Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к Украине никакого отношения», — утверждает Арлакки.

Обозреватель добавил, что в США осознают, что их время вышло и мир стал многополярным. Однако Вашингтон все равно стремится максимально отсрочить собственный «крах», заставляя платить за это свою союзников, констатировал журналист.

6 июля представитель администрации Байдена сообщил, что Вашингтон уже принял решение о поставке Украине кассетных боеприпасов. Белый дом объяснил это желанием ускорить процесс продвижения контрнаступления.

