Захарова назвала вбросы о переговорах Лаврова капитуляцией США

Захарова: вбросы о секретных переговорах Лаврова говорят о моральном проигрыше Вашингтона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распространяемая американскими СМИ информация о секретных переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорит о моральной капитуляции Вашингтона. Своим мнением она поделилась в программе «Большая игра» на Первом канале.

По словам дипломата, подобные вбросы указывают на большой проигрыш США. Захарова отметила, что информация о переговорах главы российского МИД с чиновниками Вашингтона нужны для того, чтобы начать «виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России» начать переговоры.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что бывшие высокопоставленные сотрудники службы национальной безопасности США США обсудили с Лавровым основу возможных переговоров по Украине. «Сергей Лавров несколько часов проводил встречу с членами группы в апреле в Нью-Йорке», — сказано в публикации. По данным канала, на повестке встречи были вопросы судьбы «территорий, удерживаемых Россией», и поиск «неуловимого дипломатического выхода, который можно было бы терпеть с обеих сторон».