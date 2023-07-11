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20:37, 11 июля 2023Из жизни

Мэра крупного города арестовали за ограбление

Мэра города в США арестовали по обвинению в ограблении и проникновении в жилище
Khalid Kamau

Khalid Kamau. Кадр: NBC News

Полиция арестовала мэра крупного города Саут-Фултон в американском штате Джорджия по обвинению в ограблении и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает NBC News.

За решеткой оказался чиновник по имени Халид Камау. В полиции не уточнили подробностей дела и переправили запрос журналистов к директору по связям с общественностью города Жаклин Хауэлл. Женщина тоже отказалась раскрывать подробности, однако заявила, что все граждане должны отвечать за свои поступки одинаково, невзирая на должность.

Сам Камау написал в соцсетях, что он в порядке и на свободе. «Бог все еще со мной. Оставайтесь на связи», — заявил он. В посте мужчина процитировал евангелие от Матфея: «Блаженны те, кого преследуют за праведность».

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Временно исполнять обязанности мэра Саут-Фултона будет член горсовета Наташа Уильямс-Браун. Она заявила, что в это время управление городом будет осуществляться в обычном режиме.

Позже выяснилось, что деятельность Камау вызывала вопросы у местных чиновников более года. Совет обратился в прокуратуру, чтобы инициировать расследование транзакций с кредитной карты мэра, о которых стало известно после аудита. Кроме того, Камау подозревается в том, что после избрания осознанно раскрыл некую конфиденциальную информацию в корыстных целях. Его также подозревают в том, что он вел аудиозаписи конфиденциальных заседаний исполнительного органа.

Ранее сообщалось, что мэр города Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, чтобы принести удачу своему народу. Считается, что таким «брачным союзом» жители могут задобрить богов, чтобы те обеспечили их дождями, хорошим урожаем, миром и спокойствием.

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    Алиса Дмитриева
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