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18:42, 11 июля 2023Бывший СССР

Скандально известного экс-посла Украины в Германии уволили с поста замглавы МИД

Liga: бывшего украинского посла в ФРГ Андрея Мельника уволили с поста замглавы МИД Украины

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Скандально известного бывшего посла Украины в Германии Андрей Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел. Об этом пишет украинское издание Liga.net.

Соответствующее решение в отношении экс-посла приняло правительство на заседании 11 июля. Причиной увольнения с поста замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Украины назван переход на другую работу.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский отправил Андрея Мельника послом в Бразилию. Тогда же были назначены послы в Индию и Колумбию.

За время нахождения на посту посла Украины в Германии с 2015-го по 2022 год Андрей Мельник сделал ряд оскорбительных заявлений. Например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за его отказ приехать в Киев. Позже он сказал, что хотел бы извиниться.

В апреле 2023 года Андрей Мельник заявил, что призыв к переговорам с Россией, который озвучили в Германии, — это «маразматическая мишура». Так он прокомментировал текст Berliner Zeitung под названием «Помиритесь».

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    Александр Слабиев
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