Пешеходный мост обрушился в российском городе

В городе Артем Приморского края обрушился пешеходный мост, никто не пострадал

В городе Артем Приморского края обрушился пешеходный мост над рекой. Об этом сообщает Amur Mash в Telegram-канале.

Известно, что мост соединял населенные пункты через реку Озерные Ключи в районе улицы Фрунзе. Конструкция считалась аварийной, в момент обрушения на ней никого не было.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мост частично погрузился под воду, он разломан почти пополам.

Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге грузовой автомобиль, у которого открылся кузов, обрушил пешеходный мост. В результате конструкция сошла с опор и упала на проезжую часть.