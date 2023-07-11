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08:32, 11 июля 2023Россия

Пешеходный мост обрушился в российском городе

В городе Артем Приморского края обрушился пешеходный мост, никто не пострадал

В городе Артем Приморского края обрушился пешеходный мост над рекой. Об этом сообщает Amur Mash в Telegram-канале.

Известно, что мост соединял населенные пункты через реку Озерные Ключи в районе улицы Фрунзе. Конструкция считалась аварийной, в момент обрушения на ней никого не было.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мост частично погрузился под воду, он разломан почти пополам.

Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге грузовой автомобиль, у которого открылся кузов, обрушил пешеходный мост. В результате конструкция сошла с опор и упала на проезжую часть.

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    Анастасия Шейкина
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