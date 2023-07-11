В российском городе при пожаре в жилом доме погиб один человек

МЧС: в Нижнем Новгороде при пожаре в квартире жилого дома погиб один человек, 6 пострадали

В Нижнем Новгороде произошел пожар в многоквартирном жилом доме, один человек погиб, шесть пострадали, среди них пять детей. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Советский район, улица Бекетова, 5Б поступило вечером 10 июля. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 10 человек, в том числе пятеро детей, пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей, все госпитализированы в лечебные учреждения. В результате пожара один человек погиб.

Для тушения пожара в российском городе были привлечены 80 человек и 24 единицы техники.

Ранее на юге Москвы на улице Подольских Курсантов загорелся металлический ангар. Во время пожара у горящего ангара частично обрушилась кровля. Отмечается, что площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. При тушении пожара взорвался баллон.