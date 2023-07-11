В России отреагировали на возможное вступление Швеции в НАТО

Депутат ГД Чепа: России придется усилить оборону после вступления Швеции в НАТО

Возможное вступление Швеции в НАТО будет означать вынужденное изменение военной стратегии для России. Стране придется принять дополнительные оборонительные меры после того, как государство утратит свой нейтральный статус. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Наша реакция на вступление Швеции в НАТО понятна. В какой-то степени это вынудит нас учитывать новый фактор в своей военной стратегии. Нам придется разместить свои ракеты против этой страны, свои войска. Если раньше эта страна занимала нейтральные позиции, то теперь нет», — заметил политик.

Он также предупредил, что России придется принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих территорий.

10 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.

По данным телеканала CNN Türk, парламент Турции может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО до 21 июля.