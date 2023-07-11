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09:33, 11 июля 2023Спорт

Овечкина включили в список лучших нападающих в истории НХЛ

The Hockey Writers включил россиянина Овечкина в список лучших нападающих в истории НХЛ

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Портал The Hockey Writers составил список лучших нападающих в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и составил из них тройки. Он доступен на сайте.

В числе лучших оказался только один россиянин — капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. В тройку к форварду также включили канадцев Уэйна Гретцки и Горди Хоу.

В другие тройки вошли канадцы Сидни Кросби и Марио Лемье вместе с чехом Яромиром Ягром, канадцы Люк Робитайл, Брайан Троттье и Майк Босси, а также Боб Гейни, Стив Айзерман и Бобби Кларк.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место Хоу, отставание от лидирующего в списке Гретцки составляет 72 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.

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    Дарья Коршунова
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