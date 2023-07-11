Пони помог редкому павлину-альбиносу сбежать с фермы

Global News: на хобби-ферме в Канаде пони помог сбежать редкому белому павлину

Пони на ферме в пригороде канадского города Монреаль, провинция Квебек, помог сбежать редкому павлину-альбиносу. Об этом сообщает издание Global News.

Грэм Бэтти владеет хобби-фермой, на которой содержится около 40 животных, в том числе лошади, ламы, козы и птицы. Два года назад он приобрел двух редких белых павлинов.

Ранним утром фермер услышал необычные громкие звуки, выглянул в окно и обнаружил, что обе птицы находятся на заднем дворе, а не в специальном сарае.

Оказалось, что павлины сбежали из сарая при помощи пони по кличке Спарклз, который носом открыл загон, где они находились. Грэм сумел поймать одну из птиц, однако другая успела улететь к соседям.

После этого белый павлин стал главной темой для обсуждения среди жителей города. Владелец несколько раз пытался вернуть его на ферму, но безуспешно.

Зоолог Никола Флеминг из зоопарка Ecomuseum порекомендовала тем, кто увидит необычную птицу, попытаться заманить ее на задний двор при помощи семечек.

Фермер надеется, что сбежавший павлин вернется домой, так как его товарищи, особенно пони Спарклз, скучают по нему.

Ранее сообщалось, что в американском городе Закари, штат Луизиана, вредный попугай открыл дверь вольера и помог кенгуру сбежать от хозяев. Беглое сумчатое заметили в городе благодаря камерам видеонаблюдения.