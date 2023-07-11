В Киеве оценили итоги первого дня саммита НАТО

Подоляк заявил, что в Киеве знали о неготовности НАТО пригласить Украину в альянс

В Киеве знали о неготовности стран-членов НАТО пригласить Украину в альянс. Так оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ (План действий по членству — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Подоляк.

Ранее государства-члены западного блока выпустили заявление, в котором признали место Киева в составе альянса. «Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству», — говорится в итоговой декларации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок пригласит Киев вступить в альянс при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий, однако временные рамки не назвал.