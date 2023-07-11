Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 11 июля 2023Россия

В российском регионе мужчина дважды попал под колеса автомобиля

МВД: в Приморье 57-летний мужчина дважды попал под колеса автомобиля

Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае мужчина дважды попал под колеса автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Отмечается, что наезд на пешехода совершил 27-летний водитель автомобиля Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. После на лежащего на проезжей части мужчину наехал 38-летний водитель автомобиля Toyota Regius Ace, уточнили в ведомстве.

В результате ДТП 57-летний пешеход получил многочисленные травмы — его госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее житель Приморья на внедорожнике вылетел в кювет, сбил газонокосильщика, врезался в дерево и попал на видео. ДТП произошло в городе Дальнегорске.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В США указали на бесполезность поставок оружия Украине

    Назван способ мягко сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью

    Учительница попала в тюрьму после группового секса с учениками

    Мастер эпиляции назвала самую раздражающую привычку клиентов

    В Польше прошла акция против поддержки Украины

    В российском регионе мужчина дважды попал под колеса автомобиля

    Военный эксперт рассказал о способных сбивать ракеты от С-200 комплексах ПВО

    В США рассказали о главной катастрофе для НАТО

    Американский офицер оценил запасы оружия в США

    Одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости