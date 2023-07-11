Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал новое видео тренировки с протезами на ногах. Ролик появился на странице спортсмена в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах Костомаров занимается на тренажере для ног. «Как женщина после родов... Занимаюсь. Видишь, какими мышцами, приводящими!» — подписал спортсмен видео, добавив, что упражнения даются непросто.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом медучреждения и благодарит врачей за спасенную жизнь.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.