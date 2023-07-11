НАТО направит Украине позитивный сигнал о вступлении в альянс

Салливан: коммюнике НАТО включит позитивный сигнал о стремлении Киева стать частью альянса

В коммюнике по итогам саммита НАТО будет отражен позитивный сигнал о стремлении Украины стать частью Североатлантического альянса. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит Reuters.

По его словам, страны-союзники по НАТО направят «единый позитивный сигнал» о перспективах вступления Украины в альянс. Данный вопрос станет одной из основных тем обсуждения на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита НАТО официальные лица сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок Киеву и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Помимо этого, Вооруженным силам Украины дадут гарантии по обучению, а также помогут с реформой оборонной политики и обменом разведданными.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить с западными партнерами поставки Киеву оружия и средств противовоздушной обороны.

Тем временем газета Corriere della Sera сообщила о попытках стран-членов НАТО избежать конкретных обещаний Киеву, в том числе относительно точных сроков его вступления в альянс, в тексте итогового коммюнике.