Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 10 июля 2023Мир

В НАТО задумались о способах избежать конкретных обещаний Украине

Corriere della Sera: НАТО постарается избежать конкретных обещаний Киеву на саммите

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеры стран НАТО, которые соберутся на саммите объединения в Вильнюсе 11-12 июля, постараются избежать конкретных обещаний Киеву, в том числе относительно точных сроков его вступления в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

В итоговом коммюнике будет нейтральная фраза о том, что Украину рано или поздно примут в альянс, указывает издание. При этом страны НАТО постараются сделать так, чтобы Киев «увидел прогресс в отношениях» с объединением.

О способах подтвердить данное еще в 2008-м обещание принять Украину в НАТО задумались дипломаты из его стран-членов, они уже работают над нейтральной фразой для итогового коммюнике. В тексте попытаются соблюсти равновесие, не повторяя формулировки 2008 года.

При этом между союзниками уже возникли разногласия по поводу обещаний, которые могут дать Киеву. Так, США и ФРГ выступают против любых формулировок, подразумевающих немедленные обязательства по коллективной безопасности, и хотят убедиться, что Украина войдет в состав альянса «лишь после проведения необходимых реформ» по борьбе с коррупцией и неэффективностью административного аппарата, в то время как другие страны нацелены на поиск иных компромиссов.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Дилеры снизили цены на автомобили после предупреждения «АвтоВАЗа»

    В НАТО решили отменить план действий по членству для Украины

    ФСБ задержала руководителей клиники Подмосковья за незаконную миграцию украинцев

    Страны НАТО начнут тратить на оборону минимум два процента ВВП

    Дженнифер Лопес решила обезопасить себя в случае развода с Беном Аффлеком

    Хирург предупредила россиянок о возможных последствиях пластики груди

    Махачев обратился к президенту UFC

    Более 400 населенных пунктов на Украине остались без электричества

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    Под Петербургом ребенок попал в больницу после игры в детском лагере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости