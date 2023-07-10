В НАТО задумались о способах избежать конкретных обещаний Украине

Corriere della Sera: НАТО постарается избежать конкретных обещаний Киеву на саммите

Лидеры стран НАТО, которые соберутся на саммите объединения в Вильнюсе 11-12 июля, постараются избежать конкретных обещаний Киеву, в том числе относительно точных сроков его вступления в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

В итоговом коммюнике будет нейтральная фраза о том, что Украину рано или поздно примут в альянс, указывает издание. При этом страны НАТО постараются сделать так, чтобы Киев «увидел прогресс в отношениях» с объединением.

О способах подтвердить данное еще в 2008-м обещание принять Украину в НАТО задумались дипломаты из его стран-членов, они уже работают над нейтральной фразой для итогового коммюнике. В тексте попытаются соблюсти равновесие, не повторяя формулировки 2008 года.

При этом между союзниками уже возникли разногласия по поводу обещаний, которые могут дать Киеву. Так, США и ФРГ выступают против любых формулировок, подразумевающих немедленные обязательства по коллективной безопасности, и хотят убедиться, что Украина войдет в состав альянса «лишь после проведения необходимых реформ» по борьбе с коррупцией и неэффективностью административного аппарата, в то время как другие страны нацелены на поиск иных компромиссов.

