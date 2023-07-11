Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:48, 11 июля 2023Наука и техника

В России оценили передачу Украине дальнобойных ракет

Кнутов: ракеты SCALP, которые Франция передаст Украине, являются аналогом Storm Shadow

Фото: Globallookpress.com

Дальнобойные ракеты Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP), которые Франция передаст Украине, являются аналогом британских Storm Shadow, которые уже применяет Киев. Такую оценку «Известиям» дал военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

По его словам, дальность SCALP составляет 300-500 километров. «У нее маленькая заметность, интеллектуальная система наведения, высокая точность поражения цели. Полеты совершают на высотах 30-50 метров со скоростью в пределах одного маха», — сказал эксперт.

Основной целью передачи Киеву дополнительных вооружений Кнутов назвал поддержку наступательных возможностей украинской армии.

Материалы по теме:
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow: какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow:какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
13 июня 2023
США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?
США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?
6 июля 2023

По данным Reuters, первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP 11 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Краснодаре застрелили бывшего командира подлодки «Краснодар». Почему следы преступления ведут на Украину?

    Российская телеведущая раскрыла способы выглядеть моложе своих лет

    Раскрыта доля систематически перерабатывающих россиян

    В России оценили передачу Украине дальнобойных ракет

    Россиянин два года насиловал падчерицу и получил 15 лет колонии

    Крики пострадавших во время турбулентности пассажиров попали на видео

    Россиянам предложили люксовый отдых в Таиланде по невысокой стоимости

    Беременная Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья

    В НАТО призвали все страны прекратить поддержку России при проведении СВО

    Пропавшую без вести на неделю женщину нашли застрявшей в грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости