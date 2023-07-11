В России оценили передачу Украине дальнобойных ракет

Кнутов: ракеты SCALP, которые Франция передаст Украине, являются аналогом Storm Shadow

Дальнобойные ракеты Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP), которые Франция передаст Украине, являются аналогом британских Storm Shadow, которые уже применяет Киев. Такую оценку «Известиям» дал военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

По его словам, дальность SCALP составляет 300-500 километров. «У нее маленькая заметность, интеллектуальная система наведения, высокая точность поражения цели. Полеты совершают на высотах 30-50 метров со скоростью в пределах одного маха», — сказал эксперт.

Основной целью передачи Киеву дополнительных вооружений Кнутов назвал поддержку наступательных возможностей украинской армии.

По данным Reuters, первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP 11 июля.