Названо условие для применения ВСУ ракет SCALP

Эксперт Карнозов: Украина не сможет применять ракеты SCALP без доработки самолетов

Киеву придется дорабатывать самолеты-носители для использования французских малозаметных крылатых ракет SCALP несмотря на то, что они похожи на ранее переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow. Условия для применения ракет назвал военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов.

По его словам, SCALP является почти полным аналогом Storm Shadow. Ракеты идентичны по механической части и по дальности. Французская ракета отличается от британского боеприпаса, который использует англо-американские сенсоры, французскими агрегатами. Эксперт отметил, что ракеты требуют разных носителей.

«Если в Великобритании носители этой ракеты — самолеты Eurofighter, то у Вооруженных сил Франции таких самолетов нет, у них основной носитель — [истребитель] Rafale, он не полностью соответствует стандарту НАТО. Например, если подвесить английскую ракету на французский самолет, то она не будет работать. Но у ВСУ все равно нет никаких западных самолетов на вооружении», — сказал Карнозов. Он предположил, что Киеву придется дорабатывать бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 для использования SCALP.

Ранее Reuters со ссылкой на военный источник европейской страны сообщило, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

7 июля издание The Drive писало, что сбитая ракета Storm Shadow, которая попала в руки российских военных, может представлять разведывательную ценность. В публикации предположили, что наибольший интерес вызовет система наведения боеприпаса.