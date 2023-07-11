Губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа за сутки

Белгородский губернатор Гладков заявил о 14 прилетах по Шебекинскому городскому округу

В Шебекинском городском округе за минувшие сутки, 10 июля, зафиксировано 14 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа — 4 минометных снаряда, по хутору Марьино — 2», — отчитался он.

Глава региона добавил, что из-за обстрелов приграничного округа никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

Днем ранее, 10 июля, Гладков сообщил, что возвращение жителей Шебекинского городского округа в собственные дома из пунктов временного размещения (ПВР) приостановят. Так, власти приостановили возвращение домой жителей Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского. Если через неделю обстановка в округе будет спокойной, власти снова приступят к возвращению жителей домой.

Жителей Шебекинского городского округа начали вывозить в конце мая, когда территория округа подвергалась регулярным массированным обстрелам, которые долгое время не прекращались. 1 июня диверсанты предприняли попытку атаки на Шебекино, 4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) атаковала Новую Таволжанку.