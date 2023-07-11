Сестра Ким Чен Ына предупредила США о последствиях вторжения в КНДР

Сестра Ким Чен Ына предупредила США о последствиях нарушения воздушного пространства КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон предупредила США, что попытка очередного нарушения воздушного пространства страны американскими самолетами может стать для них «очень опасным полетом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она напомнила, что уже выносила предупреждение об ответном действии армии Северной Кореи. «В случае повторных незаконных нарушений для американских вооруженных сил это станет очень опасным полетом», — сказала она.

Ранее КНДР обвинила США в нарушении ее воздушного пространства и заявила, что обладает правом сбивать американские самолеты-разведчики. В минобороны страны сообщили, что самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство КНДР на несколько десятков километров.