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08:12, 10 июля 2023Мир

КНДР пригрозила США сбивать американские самолеты-разведчики

КНДР пригрозила сбивать самолеты-разведчики США при нарушении ее воздушного пространства

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

КНДР обвинила США в нарушении ее воздушного пространства и заявила, что обладает правом сбивать американские самолеты-разведчики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на минобороны страны.

В сообщении отмечается, что самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство КНДР на несколько десятков километров. В связи с этим в ведомстве посоветовали Вашингтону вспомнить, как в 1969 году в небе над Северной Кореей был сбит американский «ЕС-121» и допустили «аналогичные инциденты» в случае повторного нарушения пространства.

Также КНДР назвала ядерным шантажом план США отправить атомную подлодку к полуострову. В Минобороны подчеркнули, что из-за провокационных военных действий США ситуация на Корейском полуострове явно приближается к переломной точке ядерного конфликта.

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    Марина Совина
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