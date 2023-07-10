КНДР пригрозила США сбивать американские самолеты-разведчики

КНДР пригрозила сбивать самолеты-разведчики США при нарушении ее воздушного пространства

КНДР обвинила США в нарушении ее воздушного пространства и заявила, что обладает правом сбивать американские самолеты-разведчики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на минобороны страны.

В сообщении отмечается, что самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство КНДР на несколько десятков километров. В связи с этим в ведомстве посоветовали Вашингтону вспомнить, как в 1969 году в небе над Северной Кореей был сбит американский «ЕС-121» и допустили «аналогичные инциденты» в случае повторного нарушения пространства.

Также КНДР назвала ядерным шантажом план США отправить атомную подлодку к полуострову. В Минобороны подчеркнули, что из-за провокационных военных действий США ситуация на Корейском полуострове явно приближается к переломной точке ядерного конфликта.

