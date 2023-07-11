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15:58, 11 июля 2023Спорт

В «Спартаке» рассказали о проблемах бывшего легионера из-за игры в России

В «Спартаке» заявили, что у экс-легионера Мевли арестовывали счета из-за игры в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, что экс-легионер клуба Миха Мевля столкнулся с проблемами из-за выступлений в России. Его слова доступны на Sports.ru.

«У него в Словении были серьезные проблемы: из-за игры в России хотели исключить детей из детского сада, счета банковские арестовывали, куда-то вызывали чуть ли не как преступника», — объяснил Ребров. Он отметил, что сам футболист никому ничего не рассказывал, команда узнала о ситуации спустя некоторое время.

«По Мевле было видно, что он сам хочет поскорее уехать, лишь бы прекратилось политическое давление», — заявил Ребров, добавив, что из-за ситуации результаты футболиста ухудшились.

Мевля играл за «Спартак» с сентября 2022-го по январь 2023 года. Ранее он выступал в Российской премьер-лиге за «Зенит», «Ростов» и «Сочи». На данный момент 33-летний словенец является свободным агентом.

В марте 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Действие опции было трижды продлено, игроки могут ей воспользоваться до 30 июня 2024-го.

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    Дарья Коршунова
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