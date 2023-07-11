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19:17, 11 июля 2023Ценности

Названа не требующая частой стирки спортивная одежда

Дерматолог Сьюзен Массик: спортивная одежда из хлопка или шерсти не требует частой стирки

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Дерматолог Университета штата Огайо Сьюзен Массик назвала спортивную одежду, которая не требует частой стирки. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Медик рассказала, что вещи для тренировок, выполненные из хлопка или шерсти, можно носить по два раза. «Одежду из натуральных тканей не нужно стирать так часто. Но нужно понимать, что большая часть спортивной одежды в наши дни сделана из синтетических волокон, которые, хоть и рекламируются как дышащие, часто не являются таковыми и могут удерживать влагу», — объяснила Массик.

Специалистка посоветовала обратить особенное внимание на носки, легинсы и спортивные бюстгальтеры. По ее словам, во время интенсивных нагрузок между ногами и под грудью скапливается большое количество пота, что приводит к размножению грибковых дрожжей.

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Кроме того, собеседница издания настоятельно предложила людям, которые склонны к обильному потоотделению, стирать спортивную одежду после каждой тренировки, чтобы избежать появления сыпи и раздражения на коже. «Мое общее практическое правило — если вы сомневаетесь в необходимости постирать спортивную форму, то просто возьмите и постирайте», — заявила эксперт.

В феврале генеральный директор компании по производству спортивной одежды Forward Виталий Цыганков раскрыл россиянам правильные способы стирки вещей после тренировки. В первую очередь специалист посоветовал перед самим процессом вывернуть одежду наизнанку. При этом оптимальная температура воды должна составлять 30-40 градусов.

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    Мария Винар
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