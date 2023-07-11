Трамп: передача Украине кассетных боеприпасов затягивает США в третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Он заявил, что подобное решение затягивает Соединенные Штаты в третью мировую войну, передает РИА Новости.

«Джо Байдену не следует еще больше затягивать нас в третью мировую войну, отправляя Украине кассетные боеприпасы, ему следует пытаться закончить войну и прекратить ужасающую смерть и разрушение, вызванные некомпетентной администрацией», — подчеркнул политик, комментируя решение действующего американского лидера о поставках указанных вооружений Киеву.

Трамп пояснил, что неразорвавшиеся кассетные снаряды несут угрозу мирному населению на несколько десятков лет вперед. По мнению экс-президента, отправка Вашингтоном этого типа вооружений из-за нехватки у США других боеприпасов говорит о необходимости срочной деэскалации конфликта.

Политик добавил, что Байден раскрывает секретную информацию, говоря о сокращении запасов американских вооружений. Он заявил, что Вашингтону не следует отправлять на Украину последние запасы, в то время как собственный арсенал существенно снизился.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны наступать и обороняться и даже удерживать свои позиции без помощи в виде поставок кассетных боеприпасов.

По словам чиновника, решение Белого дома о поставке кассетных боеприпасов Киеву мотивировано тем, что запасы иных типов боеприпасов, которые США и союзники поставляют Украине, истощились.

