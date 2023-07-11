Песков заявил об угрозе европейской безопасности из-за вступления Украины в НАТО

Песков: вступление Украины в НАТО угрожает безопасности Европы

Вступление Украины в НАТО угрожает безопасности в Европе, принимающие решение о допуске Киева в альянс должны понимать это. С таким предупреждением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Потенциально это очень опасно для европейской безопасности, это действительно таит в себе очень большие опасности», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал вступление Швеции в НАТО. По его словам, в случае присоединения страны к альянсу, реакция России будет аналогична ответу на вхождение в альянс Финляндии. Он подчеркнул, что подобный шаг будет иметь негативные последствия.