Организаторы Уимблдона оценили необходимость заявлений об отказе от рукопожатий

Организаторы Уимблдона не будут делать заявления об отказе украинцев от рукопожатий

Организаторы Уимблдона оценили необходимость заявлений об отказе украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами и белорусами. Позицию Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета озвучила главный исполнительный директор Салли Болтон в разговоре с BBC.

«Мы не будем делать объявлений о том, что рукопожатий не будет. Я думаю, у нас чрезвычайно знающая публика, которая понимает, что происходит», — заявила Болтон, подчеркнув, что после матчей следует говорить только о теннисе и не отвлекаться на все остальное.

10 июля украинка Элина Свитолина обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации во время пресс-конференции на Уимблдоне-2023. Она призвала организации выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

Украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители освистывают спортсменок.