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13:51, 11 июля 2023Спорт

Организаторы Уимблдона оценили необходимость заявлений об отказе от рукопожатий

Организаторы Уимблдона не будут делать заявления об отказе украинцев от рукопожатий

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Организаторы Уимблдона оценили необходимость заявлений об отказе украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами и белорусами. Позицию Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета озвучила главный исполнительный директор Салли Болтон в разговоре с BBC.

«Мы не будем делать объявлений о том, что рукопожатий не будет. Я думаю, у нас чрезвычайно знающая публика, которая понимает, что происходит», — заявила Болтон, подчеркнув, что после матчей следует говорить только о теннисе и не отвлекаться на все остальное.

10 июля украинка Элина Свитолина обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации во время пресс-конференции на Уимблдоне-2023. Она призвала организации выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

Украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители освистывают спортсменок.

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    Дарья Коршунова
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