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09:33, 10 июля 2023Спорт

Украинка призвала ATP и WTA сделать заявление о рукопожатии с россиянами

Элина Свитолина призвала ATP и WTA заявить, что украинцы не будут жать руки россиянам

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Украинка Элина Свитолина обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) во время пресс-конференции на Уимблдоне-2023. Ее слова приводит TalkSPORT.

Свитолина призвала теннисные организации выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. «Я не знаю, может быть, это недостаточно ясно для людей. Некоторые действительно не понимают, что происходит», — поделилась она. По ее мнению, это будет правильным поступком.

Украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители освистывают спортсменок.

WTA и ATP не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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