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11:15, 11 июля 2023Спорт

Футболист «Спартака» рассказал о нехватке еврокубков

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что скучает по международным матчам

Фото: Александр Ступников / «ФК Спартак» / Globallookpress.com

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об отстранении россиян от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«Скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков. К сожалению, сейчас такая ситуация. Надеюсь, до конца своей карьеры сыграю еще там», — рассказал футболист. Он добавил, что стал меньше думать о том, чтобы играть в европейском чемпионате.

28 июня стало известно, что россиянин Сергей Карасев получил вызов на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Мероприятие пройдет в сентябре 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Дарья Коршунова
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