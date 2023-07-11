Футболист «Спартака» рассказал о нехватке еврокубков

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что скучает по международным матчам

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об отстранении россиян от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«Скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков. К сожалению, сейчас такая ситуация. Надеюсь, до конца своей карьеры сыграю еще там», — рассказал футболист. Он добавил, что стал меньше думать о том, чтобы играть в европейском чемпионате.

28 июня стало известно, что россиянин Сергей Карасев получил вызов на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Мероприятие пройдет в сентябре 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.