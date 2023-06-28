Российский арбитр получил вызов на сбор судей УЕФА

«РБ Спорт»: Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА в сентябре

Российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается «РБ Спорт».

Мероприятие пройдет в сентябре 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации. Этот вызов стал первым после отстранения российских клубов и национальной сборной от еврокубков.

Карасев работал на международных матчах до января 2023 года. С 2008 года он также обслуживает игры Российской премьер-лиги.

С 28 февраля 2022 года российские сборные и клубы не принимают участия в международных турнирах по решению УЕФА и Международной федерации футбола.