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22:41, 28 июня 2023Спорт

Российский арбитр получил вызов на сбор судей УЕФА

«РБ Спорт»: Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА в сентябре
Сергей Карасев

Сергей Карасев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается «РБ Спорт».

Мероприятие пройдет в сентябре 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации. Этот вызов стал первым после отстранения российских клубов и национальной сборной от еврокубков.

Карасев работал на международных матчах до января 2023 года. С 2008 года он также обслуживает игры Российской премьер-лиги.

С 28 февраля 2022 года российские сборные и клубы не принимают участия в международных турнирах по решению УЕФА и Международной федерации футбола.

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    Ксения Курашкина
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