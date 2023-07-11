Военный эксперт рассказал о способных сбивать ракеты от С-200 комплексах ПВО

Военный эксперт Леонков: комплексы «Тор» и «Бук» могут сбивать украинские ракеты ЗРК С-200

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейств «Тор» и «Бук» могут эффективно сбивать ракеты от советского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200, которые Киев доработал для ударов по наземным целям. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Ранее я говорил, что там, где к нам пролетают украинские беспилотники на малых высотах, затем пролетят и ракеты. Вот мы это наблюдаем. Маршруты уже проверены, ракета летит на малой высоте с гораздо большей скоростью, чем дрон, как цель она сложнее. Выигрывают только те системы ПВО, у которых время реакции самое короткое, а боевая часть помощнее — то есть, это ЗРК типа "Тор" и "Бук"», — сказал он.

Леонков отметил, что если ракете от ЗРК С-200 при доработке заложили полет на малой высоте, то средства ПВО могут ее обнаружить только на дальности 15-20 километров. В этом случае ЗРК С-300 и С-400 будут неуместны для перехвата. Он добавил, что превратить зенитную управляемую ракету в боеприпас класса «земля-земля» возможно. «Там не нужна головка самонаведения на воздушную цель. Вместо нее ставится инерциальная система, которая ведет ракету точно по координатам. Можно добавить программу полета, коррекцию по GPS», — сказал эксперт.

По его словам, максимальная дальность ракеты комплекса С-200 составляет 200 километров, а рабочая — 100-150. Эксперт подчеркнул, что этот боеприпас мощный, скоростной и маневренный. Также Леонков допустил, что Киеву могли помочь доработать ракету с использованием иностранной электроники западные специалисты.

Базовую версию ЗРК дальнего действия С-200 приняли на вооружение в 1967 году. Комплекс предназначен для обороны больших площадей от стратегических летательных аппаратов. Ракета 5В21 несет осколочно-фугасную боевую часть 5Б14Ш массой 220 килограммов.

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко сообщил, что на территории Украины может находиться от нескольких десятков до полутора сотен ракет комплекса С-200.