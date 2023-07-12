Аршавин оценил трансфер полузащитника сборной России во французский «Гавр»

Андрей Аршавин заявил, что не понимает решение Далера Кузяева поменять «Зенит» на «Гавр»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил трансфер полузащитника национальной команды Далера Кузяева во французский «Гавр». Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».

«Он серьезно перешел в "Гавр"? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего "Зенит" менять на "Гавр". Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», — заявил Аршавин.

Ранее 12 июля «Гавр» объявил о решении подписать соглашение с Кузяевым сроком на два года. «Далер привнесет свой талант, опыт и техническое мастерство в нашу команду. Он присоединится к общей группе под руководством Луки Эльснера в ближайшие дни», — сказано в заявлении клуба.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2. Таким образом, клуб поднялся в сильнейший дивизион чемпионата Франции.