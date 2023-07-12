Аршавин оценил трансфер полузащитника сборной России во французский «Гавр»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил трансфер полузащитника национальной команды Далера Кузяева во французский «Гавр». Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».
«Он серьезно перешел в "Гавр"? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего "Зенит" менять на "Гавр". Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», — заявил Аршавин.
Ранее 12 июля «Гавр» объявил о решении подписать соглашение с Кузяевым сроком на два года. «Далер привнесет свой талант, опыт и техническое мастерство в нашу команду. Он присоединится к общей группе под руководством Луки Эльснера в ближайшие дни», — сказано в заявлении клуба.
В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.
«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2. Таким образом, клуб поднялся в сильнейший дивизион чемпионата Франции.