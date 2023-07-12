Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
14:00 (Мск)
Крылья Советов
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Даниил Медведев
Сегодня
16:30 (Мск)
Кристофер Юбэнкс
Уимблдон (м)
Астана
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Тб
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Фенербахче
Сегодня
19:30 (Мск)
Црвена Звезда
Кубок PARI Премьер
Фарул
Сегодня
20:30 (Мск)
Шериф
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
11:00, 12 июля 2023Спорт

Хавбек сборной России перешел во французский клуб

Хавбек сборной России Далер Кузяев перешел в клуб Лиги 1 «Гавр»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Хавбек сборной России Далер Кузяев перешел во французский клуб «Гавр». Об этом команда сообщила в Twitter.

«Далер привнесет свой талант, опыт и техническое мастерство в нашу команду. Он присоединится к общей группе под руководством Луки Эльснера в ближайшие дни», — сказано в заявлении клуба. Отмечается, что соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2. Таким образом, клуб поднялся в сильнейший дивизион чемпионата Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

    В российском регионе тигр напал на инспектора охотнадзора

    Япония запустит лунный модуль SLIM

    В российском поселке частично пропало электричество после обстрела ВСУ

    Пушилин дал оценку возвращению боевиков Азова на Украину

    Вылетевший из Новокузнецка в Москву самолет совершил экстренную посадку

    Венгрия назвала единственное правильное решение на саммите НАТО

    Стало известно об исполнителе главной роли в адаптации «Постучись в мою дверь»

    Хавбек сборной России перешел во французский клуб

    Китай раскритиковал политику НАТО и привел в пример отношения с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости