Хавбек сборной России перешел во французский клуб

Хавбек сборной России Далер Кузяев перешел в клуб Лиги 1 «Гавр»

Хавбек сборной России Далер Кузяев перешел во французский клуб «Гавр». Об этом команда сообщила в Twitter.

«Далер привнесет свой талант, опыт и техническое мастерство в нашу команду. Он присоединится к общей группе под руководством Луки Эльснера в ближайшие дни», — сказано в заявлении клуба. Отмечается, что соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

«Гавр» в сезоне-2022/2023 занял первое место в турнирной таблице Лиги 2. Таким образом, клуб поднялся в сильнейший дивизион чемпионата Франции.