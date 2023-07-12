Назван способ сокращения симптомов хронической депрессии

Физические упражнения улучшили симптомы депрессии у людей старше 50 лет

Ученые из Исследовательского центра физической активности для здоровья при Университете Лимерика в Ирландии назвали способ сокращения симптомов хронической депрессии. Согласно работе, опубликованной в журнале JAMA Network Open, физические упражнения, выполняемые людьми старше 50 лет, могут улучшить проявления депрессивного расстройства.

В ходе исследования, которое продолжалось десять лет, авторы проанализировали данные четырех тысяч взрослых со средним возрастом 61 год, которые страдали депрессией. Испытуемых попросили пройти опрос, который включал вопросы об их физической активности и уровнях физической нагрузки.

Результаты показали, что участникам с депрессией, не имеющих сопутствующих хронических заболеваний, требовалось выполнять упражнения от умеренных до интенсивных по два часа в день, чтобы симптомы ослабли. Специалисты отмечают, что чем выше нагрузка, тем больше пользы для психического здоровья она принесет при депрессии. Так, у людей, которые занимались спортом по 20 минут в день пять дней в неделю, частота депрессивных симптомов была на 16 процентов ниже по сравнению с 43 процентами риска для тех, кто вообще не занимается физической активностью.

Ранее сотрудники Медицинской школой имени Перельмана Пенсильванского университета (США) доказали, что одна ночь недосыпа может улучшить настроение у пациентов с депрессивными расстройствами.