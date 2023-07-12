Морган Фриман отменил поездку в Великобританию из-за заразной болезни

The Sun: актер Морган Фриман отменил поездку в Великобританию из-за проблем со здоровьем

Американский актер Морган Фриман из-за проблем со здоровьем не приехал в Великобританию, где должен был представить новый сериал «Спецоперация: Львица» с участием Николь Кидман и Зои Салданы. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на представителя актера.

Издание обратило внимание, что 86-летний Фриман 10 июля не появился в эфире популярного британского телевизионного шоу The One Show, хотя ранее был заявлен в качестве гостя. На следующий день он также отсутствовал на запланированных мероприятиях.

Представитель Фримана объяснил, что актер отменил поездку из-за проблем со здоровьем. «Господин Фриман не смог присутствовать на запланированной поездке в Великобританию, потому что у него была заразная инфекционная болезнь. Сейчас с ним все в порядке», — заверил представитель.

Ранее сообщалось, что Фриман сменил имидж перед появлением на кинопремии «Оскар» и вызвал споры в сети. Он вышел на сцену церемонии с бритой налысо головой.