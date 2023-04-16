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15:20, 16 апреля 2023Культура

Морган Фриман назвал Месяц черной истории и термин «афроамериканец» оскорблением

Морган Фриман назвал Месяц черной истории и термин «афроамериканец» оскорбительными

Фото: Molly Darlington / Reuters

Американский актер Морган Фриман выразил неприязнь к такому явлению, как Месяц черной истории (Black History Month), а также к термину «афроамериканец». Его цитирует Deadline.

Месяц черной истории представялет собой ежегодный цикл мероприятий в США и Канаде, а также в Великобритании, посвященный важнейшим людям и событиям в истории африканской диаспоры. «Месяц черной истории — это оскорбление. Вы собираетесь сократить мою историю до месяца?» — сказал артист.

Он также добавил, что считает слово «афроамериканец» оскорбительным. Фриман указал на то, что не понимает, почему в США принято использовать эту терминологию. «Что на самом деле она означает? Большинство темнокожих людей в этой части мира — дворняги. И еще вы говорите "Африка" так, будто это страна, тогда как это такой же континент, как и Европа», — сказал он.

Ранее Фриман сменил имидж перед появлением на кинопремии «Оскар» и вызвал споры в сети. Он вышел на сцену церемонии вместе с актрисой Марго Робби в белой рубашке и смокинге черного цвета в сочетании с бабочкой в тон костюма, перчаткой на левой руке и небольшими серьгами-кольцами. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда побрился налысо до посещения мероприятия.

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Варвара Кошечкина
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