Новая прическа Моргана Фримана на «Оскаре» вызвала споры в сети

Актер Морган Фриман сменил имидж перед кинопремией «Оскар» и вызвал споры в сети

Американский актер Морган Фриман сменил имидж перед появлением на кинопремии «Оскар» и вызвал споры в сети. Соответствующие посты опубликованы в Twitter.

85-летняя знаменитость вышел на сцену церемонии вместе с актрисой Марго Робби в белой рубашке и смокинге черного цвета в сочетании с бабочкой в тон костюма, перчаткой на левой руке и небольшими серьгами-кольцами. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда побрился налысо до посещения мероприятия.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новую прическу Фримана, о чем принялись писать в многочисленных публикациях в соцсети. Так, некоторые юзеры не оценили изменения во внешности мужчины. «Еще минуту назад у Фримана выли длинные волосы, а сейчас он лысый, как так?», «Лысый Морган Фриман!?», «Старение и облысение Фримана почему-то вводит меня в стресс», «Простите, но я засмеялся», — высказывались они.

В то же время другие фанаты оценили изменившийся имидж актера. «Морган Фриман выглядит прекрасно с лысиной!», «Надеюсь, что в 85 я буду выглядеть так же», «Новый стиль ему к лицу», — отмечали поклонники.

В ноябре 2022 года новый цвет волос актера Майкла Дугласа также вызвал споры в сети. Знаменитости разместил видео из Парижа, в котором он предстал с новой прической. На размещенных кадрах видно, что супруг актрисы Кэтрин Зеты-Джонс запечатлен не с привычными седыми волосами, а с окрашиванием в цвете «каштан». Подписчики неоднозначно отнеслись к преображению актера, о чем принялись писать в комментариях.