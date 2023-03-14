Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:45, 14 марта 2023Ценности

Новая прическа Моргана Фримана на «Оскаре» вызвала споры в сети

Актер Морган Фриман сменил имидж перед кинопремией «Оскар» и вызвал споры в сети

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский актер Морган Фриман сменил имидж перед появлением на кинопремии «Оскар» и вызвал споры в сети. Соответствующие посты опубликованы в Twitter.

85-летняя знаменитость вышел на сцену церемонии вместе с актрисой Марго Робби в белой рубашке и смокинге черного цвета в сочетании с бабочкой в тон костюма, перчаткой на левой руке и небольшими серьгами-кольцами. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда побрился налысо до посещения мероприятия.

Материалы по теме:
«Всё везде и сразу» выиграл семь «Оскаров». Как прошла церемония вручения главных кинонаград
«Всё везде и сразу» выиграл семь «Оскаров».Как прошла церемония вручения главных кинонаград
13 марта 2023
Поцелуй Николь Кидман и прозрачный корсет Леди Гаги: чем звезды удивили фанатов «Оскара» и куда пропала красная дорожка?
Поцелуй Николь Кидман и прозрачный корсет Леди Гаги:чем звезды удивили фанатов «Оскара» и куда пропала красная дорожка?
13 марта 2023

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новую прическу Фримана, о чем принялись писать в многочисленных публикациях в соцсети. Так, некоторые юзеры не оценили изменения во внешности мужчины. «Еще минуту назад у Фримана выли длинные волосы, а сейчас он лысый, как так?», «Лысый Морган Фриман!?», «Старение и облысение Фримана почему-то вводит меня в стресс», «Простите, но я засмеялся», — высказывались они.

В то же время другие фанаты оценили изменившийся имидж актера. «Морган Фриман выглядит прекрасно с лысиной!», «Надеюсь, что в 85 я буду выглядеть так же», «Новый стиль ему к лицу», — отмечали поклонники.

В ноябре 2022 года новый цвет волос актера Майкла Дугласа также вызвал споры в сети. Знаменитости разместил видео из Парижа, в котором он предстал с новой прической. На размещенных кадрах видно, что супруг актрисы Кэтрин Зеты-Джонс запечатлен не с привычными седыми волосами, а с окрашиванием в цвете «каштан». Подписчики неоднозначно отнеслись к преображению актера, о чем принялись писать в комментариях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Россия продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН
Заключенный фиктивно сдавал в аренду жилье из колонии и обманул полсотни россиян
Начальник российского СИЗО дал взятку начальнику колонии и попал под следствие
Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в лотерею
Российский ребенок лишился пальцев из-за взрыва найденной в мусоре петарды
Новая прическа Моргана Фримана на «Оскаре» вызвала споры в сети
В «Миннесоте» прокомментировали травму Капризова
Обнаружено сходство между орудиями труда древних людей и макак
Названы возможные темы разговора Зеленского с Си Цзиньпином
Депутаты Москвы и регионов засекретят сведения о своих доходах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.