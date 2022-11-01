Новый цвет волос 78-летнего Майкла Дугласа вызвал споры в сети

Актер Майкл Дуглас окрасил седые волосы в каштановый цвет и вызвал споры среди фанатов

Голливудский актер Майкл Дуглас сменил имидж и вызвал споры среди поклонников. Ролик, в котором показан его новый образ, опубликован в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

78-летняя знаменитость разместил видео из Парижа, в котором он предстал с новой прической. На размещенных кадрах видно, что супруг актрисы Кэтрин Зеты-Джонс запечатлен не с привычными седыми волосами, а с окрашиванием в цвете «каштан». «Ребята, желаю всем хорошей пятницы! Всем любви», — высказался он в публикации.

Подписчики неоднозначно отнеслись к преображению актера, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Мне нравится твой новый образ», «Седые волосы выглядели намного лучше», «Выглядишь чудесно», «Седина была тебе к лицу», «Красивый, как и всегда», «С рыжими волосами ты выглядишь не моложе, а просто странно». «Такая прическа ужасно тебя старит. Лучше вновь подстричься», — отмечали фанаты.

В октябре певец и актер Джаред Лето сменил имидж и удивил фанатов. 50-летний вокалист альтернативной группы Thirty Seconds to Mars был одет в водонепроницаемую куртку с капюшоном, из-под которого видны фиолетовые пряди волос.