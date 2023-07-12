Лепс заявил, что подравшемуся с ним посетителю бара в Санкт-Петербурге должно быть стыдно

Российский певец Григорий Лепс впервые прокомментировал драку с посетителем бара в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и фактам».

«Не люблю хамов. Он сам докопался и получил по лицу. Сам вызвал полицию, снял побои, потребовал деньги. Разве это мужской поступок? Дрались мы в детстве? Дрались. Мирились? Мирились», — поделился исполнитель.

Лепс добавил, что его оппоненту должно быть стыдно, так как ему нет и 35 лет, а он не смог побить 60-летнего человека.

В декабре прошлого года сообщалось, что певец подрался с посетителем бара на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, куда он приехал после неудачного концерта. Позже появилось видео инцидента. В ролике видно, как артист разговаривает с оппонентом, сидя за барной стойкой. Мужчины выпивают, после чего Лепс указывает на выход, одевается и следует туда в сопровождении охраны. Через несколько секунд посетитель бара выходит за ними.

На улице начинается драка. На опубликованном ранее ролике видно, как охранники исполнителя закрывают собой певца. Один из них наносит Дмитрию удар в лицо, после чего мужчина падает. В этот момент к лежавшему посетителю бара подбегает Лепс и начинает его пинать.

После случившегося пострадавшему диагностировали перелом носа со смещением.

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