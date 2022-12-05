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13:32, 5 декабря 2022Культура

Появилось видео начала переросшего в драку конфликта Лепса и посетителя бара

Появилось видео с началом конфликта между Лепсом и посетителем бара перед дракой на улице

В сети появилось видео с началом конфликта между народным артистом России Григорием Лепсом и посетителем бара перед дракой на улице. Ролик опубликован в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, как артист разговаривает с 39-летним Дмитрием, сидя за барной стойкой. Мужчины выпивают, после чего Лепс указывает на выход, одевается и следует туда в сопровождении охраны. Через несколько секунд посетитель бара выходит за ними.

На улице начинается драка. На опубликованном ранее ролике видно, как охранники исполнителя закрывают собой певца. Один из них наносит Дмитрию удар в лицо, после чего мужчина падает. В этот момент к лежавшему посетителю бара подбегает Лепс и начинает его пинать.

После случившегося пострадавшему диагностировали перелом носа со смещением. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело.

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