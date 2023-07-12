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11:42, 12 июля 2023Ценности

Стилист высмеял образ Дуа Липы с обнаженной грудью фразой «сплющенные оладьи»

Стилист Грачев заявил, что образ певицы Дуа Липы с обнаженной грудью является неудачным

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Российский стилист Даниил Грачев высмеял образ британской певицы Дуа Липы фразой «сплющенные оладьи». Соответствующий пост на данную тему появился в его Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание на наряд исполнительницы, в котором она посетила премьеру фильма «Барби». Тогда знаменитость предстала перед фотографами в платье-кольчуге, сквозь которое виднелась обнаженная грудь.

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Грачев заявил, что данный образ является неудачным для звезды. «Дуа Липа и ее сплющенные оладьи. Все же трусы и кристаллы — отличный выбор для Голливуда. Платье Bottega Veneta, белье — не знаю, неужели ее устраивает, как выглядит ее декольте? Швея снимала мерки после похмелья?» — возмутился специалист.

Ранее стилист Александр Рогов вместе со своей матерью Любовью Анатольевной раскритиковал образ российской предпринимательницы Оксаны Самойловой фразой «грудь на блюде». Жена рэпера Джигана появилась на церемонии награждения музыкальной премии «Жара» в белом жакете с глубоким декольте и прозрачной юбке длины макси. Модный эксперт отметил, что блогерша находится в отличной форме после рождения четырех детей. В то же время он заявил, что его смущает одна деталь во внешнем виде Самойловой.

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    Карина Черных
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