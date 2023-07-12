Стилист высмеял образ Дуа Липы с обнаженной грудью фразой «сплющенные оладьи»

Стилист Грачев заявил, что образ певицы Дуа Липы с обнаженной грудью является неудачным

Российский стилист Даниил Грачев высмеял образ британской певицы Дуа Липы фразой «сплющенные оладьи». Соответствующий пост на данную тему появился в его Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание на наряд исполнительницы, в котором она посетила премьеру фильма «Барби». Тогда знаменитость предстала перед фотографами в платье-кольчуге, сквозь которое виднелась обнаженная грудь.

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Грачев заявил, что данный образ является неудачным для звезды. «Дуа Липа и ее сплющенные оладьи. Все же трусы и кристаллы — отличный выбор для Голливуда. Платье Bottega Veneta, белье — не знаю, неужели ее устраивает, как выглядит ее декольте? Швея снимала мерки после похмелья?» — возмутился специалист.

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