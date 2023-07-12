Медведев прокомментировал дебютный выход в полуфинал Уимблдона

Теннисист Даниил Медведев заявил, что доволен дебютным выходом в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев во время пресс-конференции прокомментировал выход в дебютный для себя полуфинал Уимблдона. Его слова приводит «Чемпионат».

«В матче был момент, когда я совершенно потерял игру, а он играл хорошо. Я начал тонуть, начал много ошибаться. А с тай-брейка уже я играл потрясающе. Я очень доволен», — заявил спортсмен. Он добавил, что изначально не хотел доводить матч до пятого сета.

В четвертьфинале Уимблдона 2023 года Медведев оказался сильнее американца Кристофера Юбэнкса. Он обыграл его в пяти сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Встреча длилась 2 часа 57 минут. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.

Выход в полуфинал стал лучшим результатом Медведева на Уимблдоне. Ранее он выходил лишь в четвертый круг в 2021 году.

