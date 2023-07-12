Теннисист Даниил Медведев обыграл Юбэнкса и вышел в полуфинал Уимблдона-2023

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона-2023, проходящего в Лондоне. Результаты доступны на сайте организации.

В четвертьфинале турнира спортсмен оказался сильнее американца Кристофера Юбэнкса. Он обыграл его в пяти сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Встреча длилась 2 часа 57 минут. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.

Выход в полуфинал стал лучшим результатом Медведева на Уимблдоне. Ранее он выходил лишь в четвертый круг в 2021 году.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.