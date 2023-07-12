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18:57, 12 июля 2023Силовые структуры

Россияне устроили стрельбу в магазине из-за бутылки вина

В Ленобласти двое мужчин устроили в магазине драку с продавцами и стрельбу из-за вина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Гатчине Ленинградской области между двумя сотрудниками продуктового магазина и двумя посетителями произошла драка со стрельбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в регионального управления Росгвардии.

По данным ведомства, в 4:20 (совпадает с мск) кассиры заподозрили покупателя в краже бутылки вина, из-за чего между ними произошла драка. На помощь мужчине подоспел товарищ с пистолетом. Он трижды выстрелил в потолок и поспешил с другом убежать. Однако сотрудники магазина к тому моменту уже вызвали охрану.

Наряд Росгвардии задержал обоих мужчин недалеко от магазина, оружия при них уже обнаружено не было. Предварительно установлено, что пистолет был охолощенным. Одного из задержанных доставили в отдел полиции, другого — в больницу.

Ранее сообщалось, что под Брянском мужчину осудили на шесть с половиной лет за покупку и ношение гранаты.

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    Илона Палей
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