Россиянина осудили на шесть с половиной лет за покупку осколочной гранаты

Под Брянском мужчину осудили на шесть с половиной лет за покупку и ношение гранаты

В Брянской области 40-летнего мужчину приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима и оштрафовали на 30 тысяч рублей за покупку и ношение осколочной оборонительной гранаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В ходе расследования россиянин полностью признал вину в содеянном.

По данным следствия, в январе 2023 года ранее судимый житель Клинцов купил гранату и взрыватель за семь тысяч рублей. После этого он незаконно перенес боеприпас в кармане куртки сначала в магазин, а затем к одному из домов.

Во время задержания полицейскими мужчина выбросил гранату и взрыватель.